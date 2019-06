Le tourisme une clé pour le développement de Maiao

Le 09/06/2019 à 16:06

TOURISME - Depuis 1934, la durée de présence d’étrangers sur Maiao est limitée à quelques heures. Une décision prise par la population et le représentant de l’Etat de l’époque, suite à un incident qui a failli coûter sa terre à la population, en raison d’une dette envers un commerçant britannique. Sans influences extérieures, Maiao ne survit économiquement que grâce au commerce du coprah et du pandanus. Mais depuis peu, des initiatives en faveur d’un tourisme de petite envergure ont commencé à voir le jour.

Une plage de sable blanc à perte de vue et un lagon bleu turquoise encore indemnes de pollution visuelle jusqu’à l’horizon. Ce décor idyllique rare en Polynésie, la population de Maiao peut s’enorgueillir de le posséder. C’est peut-être aussi l’un des éléments clés du développement économique de cette île isolée. Depuis 2013, l’île s’est ouverte au tourisme mais les visiteurs logent à bord du voilier.



En 2017, une dizaine d’excursions ont été organisées par un habitant de Moorea. L’initiative pourrait servir d’exemple aux jeunes de Maiao mais sur place le sujet semble Tabou. "Je vais peut être éviter de répondre à cette question. Il y a des gens qui peuvent le faire. Il y aura peut être ce type de projet sur notre île, un jour. Le problème est que les touristes sont toujours interdits sur notre île. Ils ne peuvent pas rester plus de 24h. Ils doivent quitter l'île." nous confie Taina Temauri, l'un des habitants de Maiao.





Rédaction web avec Brendy Tevero

Aujourd’hui, seules les personnes invitées par les familles de Maiao peuvent y séjourner plus de 24 heures. Il n’existe encore aucune structure d’accueil ni pension de famille mais la ministre du tourisme ne perd pas espoir. Nicole Bouteau doit entériner un projet de formation aux métiers du tourisme à destination des jeunes de l’île. "Nous avons discuté avec les autorités de l'île pour constituer un comité du tourisme, une structure qui comme sur d'autres îles pourraient s'organiser pour accueillir, informer voire même former la jeunesse de l'île pour devenir les guides, les animateurs pour l'accueil de ces visiteurs à la journée".Mais un projet touristique à Maiao est également conditionné par la mise en place d’une navette maritime plus spacieuse. Ce sera chose faite selon le maire de Moorea. La construction de la nouvelle embarcation démarre cette année dans le chantier naval Nautisport à Taravao.