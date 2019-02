Le temple Kanti célèbre le Nouvel An chinois

Le 10/02/2019 à 17:24

CÉLÉBRATIONS - Les festivités du jour de l’An chinois ont attiré la population au temple Kanti à l’occasion de la journée culturelle ce dimanche, organisée par l'association Sinitong. Un rendez-vous désormais incontournable pour découvrir ou redécouvrir les nombreuses traditions de l’"empire du Milieu".

C’est une tradition de longue date : la calligraphie des vœux est l’une des activités les plus importantes du jour de l’An chinois. Inscrit sur du papier rouge par Angela Mayer, professeur de Mandarin au collège Anne-Marie Javouhey, chaque vœu exprime une pensée positive.



"La calligraphie a toujours eu du succès car les gens viennent pour demander des messages de bonheur, de prospérité, d'harmonie, de bonne santé" explique Marita Liu Sing, présidente de l'association philanthropique.

Mais ce ne serait pas un vrai jour de l’An chinois sans les spécialités culinaires. Comme à chaque Nouvel An chinois, les femmes de l’association Vahine Porinesia ne manquent d’imagination. L'année dernière, le thé était à l'honneur, et cette année, elles ont proposé un dessert salé à base de taro, de saucisses chinoises et d'épices."Nous avons choisi le taro car c'est une plante qui fait beaucoup de rejets et donc plein de petits bébés taro ! Alors pour les Chinois, cela apporte aussi beaucoup de bébés, du bonheur, la richesse et de la prospérité. Tous les plats chinois ont une signification" nous dit Oriane Fong, de l'association Vahine Porinesia