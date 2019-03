Le scanner de l'hôpital de Uturoa officiellement inauguré

Le 11/03/2019 à 16:58

RAIATEA - Les représentants de l'Etat et du Pays ont inauguré officiellement ce lundi le nouveau scanner de l'hôpital de Uturoa. Déjà 120 patients ont pu passer leur examen à Raiatea depuis sa mise en place en février.



Rédaction web avec Jessica Doucet Tuahu

Le scanner et le mammographe de l’hôpital de Uturoa ont été inauguré ce lundi matin par le gouvernement. Une acquisition qui entre dans la convention relative au développement de prise en charge des patients atteints du cancer en Polynésie. Coût de l’acquisition : 97 millions de Fcfp supportés par l’Etat et le Pays.Depuis sa mise en service le 4 février dernier, 120 patients ont déjà passés un scanner à l’hôpital de Uturoa. "Il y a une difficulté en Polynésie c'est que les diagnostiques sont souvent tardifs. Pour améliorer la précocité du diagnostique, il faut avoir des scanners de cette qualité qui sont tout neufs, le mammographe également, de manière à ce que les patients des îles Sous-le-Vent n'aient pas un déplacement à assurer sur Tahiti", explique le haut-commissaire René Bidal.Dans le prolongement de l’Accord de l’Elysée, l’Etat a apporté, dès 2017, son appui à la Polynésie pour développer la prise en charge des patients atteints de cancer. La mise en œuvre du plan cancer de la Polynésie française bénéficie du soutien financier de l’Etat à hauteur de 716 millions de Fcfp entre 2017-2019, représentant 80% des investissements programmés, et c’est dans ce contexte que le nouveau scanner a été acheté.