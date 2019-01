Le salon du Tourisme revient du 8 au 10 février

Le 30/01/2019 à 15:46

ÉVÉNEMENT - La 22e édition du salon du Tourisme se tiendra du 8 au 10 février au parc expo de Mamao, avec la présence de plus de 200 prestataires du secteur issus des cinq archipel de la Polynésie française.

Compte-rendu du conseil des ministres

Tahiti Tourisme organise, avec le concours de DB Tahiti, la 22e édition du salon du Tourisme, qui se tiendra du 8 au 10 février au parc expo de Mamao.Pour mémoire, le salon du Tourisme a été initié en 2007 afin de répondre à trois objectifs : développer le marché local, répondre à la demande des pensions de famille des îles éloignées et combler la basse saison du tourisme international par le tourisme d’intérieur.Le principe est de proposer un lieu de rencontre entre les professionnels de l’industrie touristique et les résidents. Il s’agit de leur proposer des prestations à des prix attractifs, à raison de deux rendez-vous annuels.Depuis sa création, l’événement ne cesse de croître, passant de 7 000 visiteurs en février 2008, à 18 529 en septembre 2018.L’augmentation de la participation des professionnels de l’industrie est également à souligner. En effet, depuis 2015, elle connait une croissance moyenne de 10% par an.Les organisateurs pensent pouvoir atteindre 270 inscrits au moins, contre 98 exposants recensés en 2010, soit une augmentation de 165% en 8 ans. Cette hausse constante du nombre d’exposants démontre que l’économie du Pays se porte mieux, que le secteur du tourisme est en plein développement, et que ces événements participent à l’essor de ses acteurs.Par ailleurs, depuis 4 ans, le salon du Tourisme a remporté la Tortue d’Or de la catégorie "Evénements Publics". Pour cette raison, les organisateurs proposeront un service de "tuk tuk" électriques pour les visiteurs ne désirant pas se servir de leur véhicule.A l’occasion des deux rassemblements annuels des acteurs du tourisme, l’association du Tourisme Authentique de Polynésie française organise une journée technique en amont du salon de février. Cette journée est dédiée au bilan des actions menées par l’association. C’est également l’occasion de diffuser des informations pratiques et utiles à ses membres.