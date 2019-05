Le salon des Marquises revient du 29 mai au 9 juin

Le 23/05/2019 à 10:30

ÉVÉNEMENT - Les artisans des îles Marquises sont de retour au Parc Expo de Mama’o, du mercredi 29 mai au dimanche 9 juin. Le 48e salon de l’archipel des îles Marquises, organisé par la fédération artisanale "Te tuhuka o te henua enana" regroupera plus d’une centaine d’artisans.

Depuis Fatu Hiva, Tahuata, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka, les artisans feront venir leurs plus belles créations où se mélangent tiki et autres sculptures (armes, parures, etc.), symboles de la culture marquisienne, devenus des concepts incontournables des représentations de la culture polynésienne.Cette année, la fédération "Te tuhuka o te henua enana" organise un concours sur 4 jours basé sur la reproduction, par les artisans exposants, du tiki a Moke, du nom de son découvreur. Cette petite statuette, de forme classique, est constituée d’un crâne en forme d’obus et présente une perforation transversale au bas de la nuque. Découvert en 1919 dans la vallée de Hokatu sur l’île de Ua Huka, l’original a malheureusement disparu. La remise des prix du concours est prévue le samedi 8 juin à 11h30.

Durant 12 jours, les visiteurs pourront découvrir les spécificités de chaque île comme le tapa de Fatu Hiva, les gravures sur rostres d’espadon de Tahuata, les sculptures en pierres fleuries de Ua Pou et en roche basaltique de Ua Huka, les ouvrages en graines de Nuku Hiva et la pyrogravure sur bambou de Hiva Oa.Des démonstrations de sculpture, de fabrication et de teinture sur tapa ainsi que de confection de colliers en graines sont programmées durant le salon sans oublier la préparation du fameux kumu hei ou "bouquet d’amour", en raison des senteurs aphrodisiaques qu’il dégage et qui parfume merveilleusement la chevelure des Marquisiennes.

L’inauguration officielle du Salon aura lieu le mercredi 29 mai à 10 heures au Parc Expo de Mamao à Papeete. Les journées culturelles, sous forme de tableaux vivants, des samedis 1er et 8 juin à 10 h, reprendront les activités effectuées au cours de la semaine et permettront également au public de participer à la préparation et à la dégustation des plats typiques de l’archipel.