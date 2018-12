Le sacre de Vaimalama ouvre le débat sur l'acceptation de soi

Le 20/12/2018 à 16:27

BEAUTÉ - Durant sa préparation à l’élection de Miss France, le passé de ronde de Vaimalama Chaves est devenu un véritable sujet à débat. En métropole, la majorité y voit une revanche sur les moqueries, mais certains l’interprètent comme un rejet des rondeurs ou des personnes en surpoids. En Polynésie, les personnes rondes sont souvent dénigrées.

"Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu participer à l'élection de Miss Tahiti. Mais à cause de mes rondeurs, je n'ai pas pu" nous confie Revaura Dumay, qui a remporté au mois de mai dernier le titre de Miss Ronde Tahiti 2018 (Miss Menemene). Cette expérience lui a permis de mieux s’accepter et depuis elle voit la vie autrement. Elle s’est même vue récemment proposer des shootings photo pour une ligne de vêtements grande taille.Revaura se rend compte aujourd’hui que ce qui pose problème ce n’est pas forcément le regard des autres : "C'est nous-mêmes. On se fait du mal tout seul. À partir du moment où tu t'acceptes, tu verras les choses autrement".