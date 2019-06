Le programme de la célébration des 35 ans de l’Autonomie

Le 20/06/2019 à 15:30

ÉVÉNEMENT – Le programme de la fête de l’Autonomie est connu. Le 29 juin prochain, la population est invitée à admirer le grand défilé qui revient après un an d’absence. Des animations sont aussi prévues jusqu’au soir, avec un feu d’artifices pour clore la célébration.

Le départ du défilé sera donné à 15 heures. Les animations, dont vous trouverez le programme détaillé plus bas, commenceront à 17 heures et dureront jusqu’à 22 heures. Un feu d’artifices de plus de 15 minutes sera tiré à 20 h 15 dans la rade de Papeete.



De l’esplanade de To’ata jusqu’à la place Vaiete, des animations sont prévues pour tous les âges. Car le comité organisateur le rappelle, la fête de l’Autonomie, c’est la fête de tous les Polynésiens.



Plus de deux mois de travail ont été nécessaire à la préparation de l’événement. Un événement qui sera sécurisé par la présence de policiers, de gendarmes ou encore de sociétés privées.





> Le défilé - hiva vaevae





Côté pratique, les bus de la côte Est déposeront les délégations avenue du Général de Gaule avant de se garer parking Taraho’i. Et les bus de la côte Ouest déposeront les délégations avenue du Commandant Destremeau et se gareront au parking Vaiami.



13 heures : arrivée des 50 premières délégations de défilants. Leur placement en zone de préparation se fait selon les instructions de l’organisation.



14 heures : placement des délégations en zone d’attente.



14 h 30 : cérémonie protocolaire de lever des couleurs, des hymnes et de remise des insignes de l’Ordre de Tahiti Nui.



15 heures : départ du Hiva Vaevae



> Le programme des animations