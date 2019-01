Le procès du "tireur fou" de Paea renvoyé au 4 février

Le 03/01/2019 à 15:38

JUSTICE - L’homme, qui passait en comparution immédiate ce jeudi 3 janvier, avait blessé un habitant d’un coup de fusil de chasse le 15 décembre dernier. Il a demandé un report de son procès pour préparer sa défense.

Âgé de 52 ans, cet éboueur de profession depuis plus de trente ans n’a jamais eu affaire avec la justice. Pourtant, le 15 décembre dernier, dans un accès de colère violente, il a commis pas moins de dix infractions.



Ce jour-là, devant le magasin LS Proxy de Paea, pour une raison qui reste mystérieuse, il s’en prend soudain à plusieurs passants. Menace avec une machette, donne des coups de bâton, et surtout, armé d’un fusil de chasse, tire un coup de feu en direction d’un homme. Plusieurs plombs l’atteignent dans le bras et dans la cuisse provoquant une interruption temporaire de travail de 45 jours. Il est aujourd’hui poursuivi pour violence volontaire avec arme et de multiples infractions : menaces de mort, possession de deux armes non déclarées (le fusil et une carabine retrouvée dans sa voiture), usage et possession de cannabis, conduite sans permis... Après une perquisition à son domicile, les gendarmes ont trouvé de nombreuses munitions et du paka.



Après les avoir niés, le prévenu a fini par reconnaître et regretter les faits lors de son audition. Une audition retardée car l’homme était tellement en colère que les forces de l’ordre ont dû le placer en hospitalisation contrainte.