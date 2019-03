Le prêtre de la paroisse de Ste Thérèse suspecté d'agressions sexuelles sur mineurs

Le 07/03/2019 à 17:59

JUSTICE - Le prêtre de la paroisse de l’Eglise St Thérèse à Papeete a été placé aujourd'hui en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sécurité publique (DSP). Il est suspecté de nombreuses agressions sexuelles sur des jeunes garçons.

Selon nos confrères de la Dépêche et de Polynésie 1ère , le prêtre de 40 ans était soupçonné depuis quelque temps de se livrer à des attouchements sur des jeunes garçons de la paroisse. C'est une récente plainte de parents auprès de la DSP qui est venue confirmer les soupçons des services de la police qui étaient en charge de l'enquête.Une perquisition a été menée au presbytère durant laquelle un nombre important de vidéos et de photos à caractère pédophile auraient été retrouvées. L’ordinateur du prêtre a été saisi et d’autres photos et vidéos ont été découvertes.La garde à vue du prêtre pourrait être prolongée ce vendredi de 24 heures pour laisser le temps aux enquêteurs de faire le point sur cette affaire et d’interroger d’autres personnes.