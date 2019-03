Le premier salon artisanal de Raiatea se tiendra du 2 au 14 avril

Le 28/03/2019 à 14:26

ARTISANAT - Le premier salon artisanal de Raiatea aura lieu du 2 au 14 avril dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française.

La fédération artisanale Havai’i Nui de Raiatea organise son premier Salon artisanal de Raiatea, du 2 au 14 avril dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française, sur le thème "Te rima rima aravehi no te mau ohipa atoa no Raromatai".Divers concours seront organisés à cette occasion : confection de couronnes de tête en fibres végétales, création de colliers à 4 fils ou de ras de cou en nacre et coquillages locaux, création et bâti de tifaifai.A noter également, l’organisation, le samedi 6 avril, d’un atelier de confection de colliers de coquillages dédié spécialement aux enfants, ce qui permettra de transmettre aux jeunes générations le savoir-faire traditionnel.Un autre atelier sera proposé au public le samedi 13 avril pour l’apprentissage de tressage de fibres en vue de confectionner un ras de cou ou un bracelet.L’inauguration officielle est prévue le mardi 2 avril dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française. Les heures d’ouverture au public seront de 8 heures à 17 heures, jusqu’au dimanche 14 avril, jour de clôture de ce salon.