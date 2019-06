Le lycée Paul-Gauguin fait son cinéma

Le 08/06/2019 à 11:40

AUDIOVISUEL - Après son documentaire intitulé « Te vaa nui o te Toa kaipeka » diffusé l’année dernière et qui traite de la violence scolaire, l’atelier d’audiovisuel du lycée Paul-Gauguin s’est lancé dans une nouvelle aventure qui porte cette fois-ci sur la thématique de l’environnement.

Rédaction web avec Jeanne Tinorua

Pari réussi pour ces étudiants de 2, première et terminale du lycée Paul-Gauguin qui viennent de boucler pas moins de trois court-métrages et une production de 19 minutes pour la semaine dédiée à l’environnement. Un travail d’équipe qui leur a permis d’expérimenter chaque étape liée à un tournage.Une collaboration particulièrement enrichissante qui a démarré au mois de septembre. Une année intense marquée par de nombreux aléas. "Si le monde du cinéma est divertissant quand on le regarde, il est très chronophage quand on le pratique, et donc les élèves sont très motivés puisqu'ils ont pris sur leurs weekend et sur le temps de vacances pour élaborer ces courts-métrages." explique Jérôme Schmitt, professeur multi-casquettes, puisqu'il enseigne l'histoire, la géographie et le cinéma."Nous avons sacrifié pas mal de week-end, comme certains sont en première, on a le Bac Français aussi à préparer, mais on passe de bons moments." explique un étudiante. Les étudiants se sont donc très investis dans cet atelier qui leur aura aussi permis de voyager. Puisque la production de 19 minutes, intitulée "Colap’s", a été tournée directement sur l’île de Rurutu.