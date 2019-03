Le groupe Toahiva a des difficultés à trouver un lieu de répétition pour le Heiva

Le 10/03/2019 à 15:26

DANSE - Chaque année, les groupes du Heiva doivent faire face à certains problèmes comme chercher un lieu adéquat pour accueillir 300 personnes pour les répétitions. Et le groupe Toahiva que nous avons suivi ne fait pas exception à la règle.

C’est dans le parking de Tipaerui que le groupe Toahiva répète depuis quelque temps. À la tête de cette formation, Vaeahakaiki Urima dite "Moon", artiste passionnée de danse, elle enseigne le ‘ori tahiti au conservatoire.



Toahiva n’en est pas à son premier Heiva. Cela fait déjà deux semaines que le groupe s’entraîne sur ce parking, et à chaque fois, "Moon" a la boule au ventre, de peur de se faire chasser : "Je vais être honnête, on n'a pas l'autorisation d'être ici. Je me suis dit que j'allais venir là avec mon groupe, car il y a la lumière. S'il fallait répéter dans des conditions comme à Fare Ute où il n'y a pas de lumières, il faudrait se munir de lumières, de lampes... C'est toute une organisation ! C'est depuis le mois de juillet 2018 que j'ai envoyé les demandes, et je suis restée sans réponses. J'ai relancé à chaque fois les courriers, par mail, pour qu'il y ait une trace. J'ai l'impression qu'on nous abandonne un peu dans le sens où il faut avoir le bras long, où il faut connaître des gens, pour avoir un spot à l'abri de la pluie et qu'on puisse faire nos répétitions calmement et doucement pour construire notre spectacle. Là, je me sens carrément abandonnée".