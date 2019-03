Le festival du uru et du taro revient à Papara

Le 27/03/2019 à 10:22

ÉVÉNEMENT - Pour la deuxième année consécutive, la commune de Papara organise son festival du uru et du taro dans les jardins la Maison pour tous, du 2 au 5 avril prochains. Au programme : des dégustations, des démonstrations culinaires, des conférences...

La commune de Papara organise du mardi 2 au vendredi 5 avril le festival du uru et du taro dans les jardins de la Maison pour tous.



Ce festival aura pour objectif de promouvoir la diversité des fruits et légumes. Des dégustations sous différentes formes, des ateliers divers, des témoignages, des conférences, des contes et légendes, des démonstrations de transformation ainsi que leurs utilisations multiples dans l’alimentation accompagnées d’une expo/vente seront proposés tout au long de l'événement.



Découvrez le programme :

Mardi 2 avril : 8h : Ouverture et Bénédiction du Festival

9h : Visite des Stands

Du mardi 2 au vendredi 5 avril de 8h à 16h : Démonstration confection du "TAPA" (Matehaunui et de Mamie Suzanne)

Démonstration et dégustation du KAAKU, chips uru taro, ragoût uru, poe, etc.

Information et démonstration sur la préparation du compost (Technival)

Démonstration sur la plantation des produits phare, uru et taro

Préparation du uru et taro au "ahi’ma’a" (le mardi et le jeudi uniquement)

Restauration sur place tout au long de la semaine

Prestation de la Conteuse Léonore (hall de la Maison pour Tous) de 9h à 10h (le mercredi et le vendredi) et de 13h30 à 14h30 (le mardi et le jeudi)

Conférence par Max Fabresse (dans les jardins de la Maison pour Tous) de 14h à 15h (le mardi et le jeudi)

16h : Fin de la journée