Le duo électro Synapson est de retour

Le 01/03/2019 à 16:26

MUSIQUE – Le groupe Synapson revient à Tahiti pour faire bouger les amateurs de musique électro. Le duo se produira ce samedi à l’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort, sur invitation de Studio 87, lors d’une pool party qui devrait réunir près de 1 000 personnes.

Rédaction web avec Sophie Guébel

La musique électronique ne cesse de faire des émules en Polynésie. Au Tahiti Ia Ora Beach Resort ce samedi après-midi, près de 1 000 personnes danseront au rythme du groupe Synapson. Alex et Paul, les deux artistes qui le composent, font partie de l’élite de la French Touch. C’est d’ailleurs la troisième fois qu’ils viennent en Polynésie.Le duo vient d’achever une tournée dans toute l’Europe. Il fête cette année ses 10 ans et leur musique ne cesse d’évoluer. Leur troisième album, avec lequel ils tournent depuis l’an dernier, a l’esprit plutôt rétro."C’est très éclectique. D’un point de vue sonore, ça s’inspire beaucoup des moyens de production et de la house qu’il y avait dans les années 90, explique Alex. C’est ce qui explique également le nom de l’album, Super 8, en référence au grain de l’image qu’il y avait sur la caméra à l’époque. On a voulu retranscrire ce grain sur le son."Samedi, le groupe compte bien offrir ses meilleurs titres au public, et même quelques inédits, durant un set de 2 h 30. Leur warm-up sera assuré par les DJs locaux Mr Olson, Vaki et T-Unit. Et les retardataires seront probablement déçus d’apprendre que l’événement affiche complet.