Le cimetière de Taravao régulièrement profané

Le 27/12/2018 à 16:24

TARAVAO - Une dizaine de familles ont signé une pétition pour alerter la mairie de Taravao : de nombreuses dégradations sont commises régulièrement autour de plusieurs tombes. Le cimetière communal est devenu un lieu de rassemblement pour les jeunes. Bouteilles, canettes et autres déchets jonchent les sépultures.

Au cimetière de Taravao, les bouteilles d’alcool et autres déchets sont jetés autour des tombes et certaines sépultures sont souillées. Des actes de vandalisme qui indignent les familles des défunts. Manua Tamati a déposé plainte et a lancé une pétition pour alerter les autorités. La tombe de son grand-père et d’autres défunts ne sont pas respectées : "Ce n'est pas un endroit pour venir boire, ce n'est pas un endroit où il faut se lâcher ! Il faut avoir un grand respect envers ceux qui sont décédés. Il faut également penser aux familles qui les ont perdus et qui font leur deuil. C'est insupportable de supporter ce genre de conneries".





Selon le maire Anthony Jamet, le manque d'animation pousse certains jeunes à ce type d'"amusements" : "Cela a pour conséquences des regroupements de personnes dans des lieux inappropriés" déclare-t-il. Le cimetière communal est pourtant situé à une centaine de mètres des locaux de la police municipale. Il est devenu depuis 4 ans un lieu de rassemblement pour des jeunes. Sous un abri sale et tagué d'insultes, les jeunes se regroupent régulièrement. Souvent sur fond d'alcool, les actes d'incivisme se répètent et détériorent le lieu sacré : "Ils se croient à la maison ou au dépotoir" déplore Manua Tamati.