Le chef Patrick Lenôtre en Polynésie : le programme

Le 01/03/2019 à 17:28

GASTRONOMIE - Le chef 7 fois étoilé est de retour pour la 4e année consécutive en Polynésie, à l'invitation du Sofitel.

C'est un événement désormais annuel : le chef Patrick Lenôtre sera de retour en Polynésie. Neveu du pâtissier Gaston Lenôtre, Patrick Lenôtre est un chef renommé. Sept fois étoilé et également pâtissier, il a formé des centaines d'apprentis. Au fenua à partir du 5 mars, il ira à la rencontre d'étudiants de Moorea et Bora Bora notamment.



Et pour la 4e année consécutive, des soirées spéciales seront organisées dans les restaurants Sofitel à Tahiti, Moorea et Bora Bora.

PRATIQUE



Rencontres



A Moorea

Lundi 11 mars : intervention à l'école primaire de Paopao



A Bora Bora

Jeudi 14 mars : intervention au lycée professionnel de Bora Bora



Evenements



A Tahiti

Jeudi 7 mars : dîner gastronomique au restaurant Le Carré

Vendredi 8 mars : soirée spectacle Patrick Lenôtre au restaurant La Plantation



A Moorea

Samedi 9 mars : dîner gastronomique au restaurant K

Dimanche 10 mars : Brunch Célébration Patrick Lenôtre au restaurant Pure



A Bora Bora

vendredi 15 mars : dîner Patrick Lenôtre au restaurant Manu Tuki



Plus d'infos en cliquant Consultez la brochure des événements en cliquant ICI