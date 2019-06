Le chanteur Ah-Ky Firuu nous ouvre les portes de son "palais de la mer"

Le 21/06/2019 à 17:15

MAUPITI - Le célèbre chanteur est aussi un artiste plasticien puisqu’il a construit de ses mains, depuis plus de 20 ans son "palais de la mer", un royaume de coraux et de coquillages, riche en symboles. Visite de ce monument unique...

(Attention : ne reproduisez pas les figures avec le poisson-pierre chez vous, risques dangereux pour la santé)



Personne n’a oublié sa chanson emblématique : "Jolie Polynésienne" qui raconte l’histoire d’une sirène et de ses varo d’argent (les squilles). Le chanteur Ah-Ky Firuu qui prépare actuellement son 14e album et rédige ses mémoires, a réalisé à la main un palais tout en coraux et en coquillages. Un monument qu’il construit patiemment, coquillage par coquillage : "C'est toute ma vie, c'est un peu mon bébé à moi. Je suis dans le coquillage, et parfois, je sors de cette coquille pour travailler. Ce n'est pas terminé, je vais continuer jusqu'au bout, peut-être encore 10 ou 20 ans. Je n'ai fait que la moitié pour le moment, mais je suis fier déjà de ce que j'ai fait. Ce palais représente l'image de la sirène, la sirène que j'ai rêvée" nous confie-t-il.

Ah-Ky Firuu réinterpréte pour nous son tube "Jolie Polynésienne" :