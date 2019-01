Le centre de mémoire des essais nucléaires a son terrain

Le 28/01/2019 à 17:33

NUCLÉAIRE – L’Etat et le Pays ont signé ce lundi une convention d’occupation précaire d’une parcelle de 3276 m² au front de mer de Papeete, afin que le Pays puisse procéder aux études nécessaires à l’installation du centre de mémoire des essais nucléaires en Polynésie française.

D’après un communiqué

Le président du Pays Edouard Fritch et le haut-commissaire de la République en Polynésie René Bidal ont signé ce lundi une convention d’occupation pour un terrain de 3276 m2 à Papeete, afin qu’y soit installé le futur centre de mémoire des essais nucléaires en Polynésie française.Cette parcelle cédée par l’Etat au Pays se situe en front de mer et comprend deux bâtiments principaux, l’Hôtel de la Marine (Bir Hakeim) et la résidence du commandant de la marine, ainsi qu’un vaste terrain nu. Sa valeur a été estimée, en 2017, à 662 790 000 Fcfp.La convention d’occupation précaire est destinée à donner au Pays, dès à présent, les droits du propriétaire, afin qu’il puisse engager les études préalables, et ainsi maintenir le rythme d’élaboration de ce projet qui a pour but de permettre aux Polynésiens de s’informer sur ce passé, de se l’approprier et de s’acquitter d’un devoir de mémoire à l’égard des générations futures.Les études qui sont rendues possibles par la signature de cette convention doivent durer environ dix mois et permettront d’établir précisément les surfaces nécessaires à chaque espace, ainsi qu’un programme de maîtrise d’œuvre comprenant un programme muséographique, deux à trois scénarios architecturaux, et une évaluation financière du coût de l’opération.Un groupe de travail d’une trentaine de personnes a déjà conçu un projet de périmètre et a fait connaître ses souhaits quant aux objectifs du centre de mémoire. Ce groupe rassemble les services de l’État et du Pays, plusieurs associations, d’anciens travailleurs du CEP, le service historique des Armées, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (C.E.A), le ministère des Armées, des spécialistes du nucléaire, des historiens, des étudiants…Ils continueront à participer à l’élaboration du projet et le comité de projet décidera, in fine, du fonds documentaire et des conditions de fonctionnement du centre.Cette décision de transfert à titre gratuit, une fois le centre construit, a été actée à l’occasion de la loi de Finances 2019 en son article 275. Le transfert de propriété interviendra lors de la signature de l’acte authentique devant le notaire constatant ce transfert.