Le centre de Danse Vanessa Roche vous conte une Histoire de princesses

Le 04/04/2019 à 14:00

SPECTACLE - Le centre de danse Vanessa Roche donnera son spectacle annuel les 3 et 4 mai à la Maison de la culture

Le centre de danse Vanessa Roche vous invite à suivre dans cette Histoire de Princesses féérique, les prestations de ses 300 élèves de tous niveaux en Eveil, Initiation, Jazz, Hip-Hop, Classique ou encore Claquettes, en emboîtant le pas à Blanche-Neige, Jasmine, Mulan et leurs amies.



le rendez-vous est donné les 3 et 4 mai au grand théâtre de la Maison de la culture, Te Fare Tauhiti Nui à 19h30.



Un spectacle de danse accompagné en chanson par Vaitiare Chargeraud dans le rôle de la méchante reine. Elle fera découvrir les personnalités des princesses, virevoltant d'un pas de danse à un autre, exécutant leurs grands jetés, locking, arabesques, shim sham et autres pas propres à chaque discipline.



La force de caractère des princesses fera prendre conscience à la reine que la beauté et le pouvoir ne passent pas uniquement par la beauté extérieure et la méchanceté.