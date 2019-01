Le bilan des contrôles routiers du réveillon

Le 02/01/2019 à 16:33

SÉCURITÉ - Tahiti Nui Télévision s'est procurée les chiffres des contrôles routiers opérés toute la nuit du 31 décembre 2018 par les forces de police et de gendarmerie.



Bertrand Parent

En zone gendarmerie, 48 infractions ont été constatées. Avec notamment 17 pour conduite sous l’emprise de l’alcool, dont 9 délictuelle c’est-à-dire avec une présence d’au moins 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré. Pour ces derniers, le permis a été immédiatement confisqué dans l’attente d’un passage au tribunal. Enfin, 12 conducteurs ont été verbalisés pour défaut d’équipement de sécurité.En zone police (Papeete et Pirae), 73 infractions ont été constatées, dont 4 pour conduite sous l’emprise de l’alcool, 1 pour non port de casque, et 3 conduites sans permis. 992 véhicules ont été contrôlés en tout.