Le Terevau risque une amende de plus d'1 milliard de Fcfp

Le 05/04/2019 à 17:02

JUSTICE - Pour une erreur de dédouanement datant de 2012 et depuis régularisée, la société qui gère le Terevau et Alfred Transit risquent solidairement une amende de plus d'un milliard de Fcfp...