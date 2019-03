Le Tavini Huiraatira réuni en séminaire

Le 23/03/2019 à 18:31

RÉUNION - Le Tavini Huiraatira était en séminaire, vendredi et samedi à Taravao, afin de dresser un bilan de ses 42 ans d’existence, en présence d’une centaine d’élus et de cadres. Le point sur ce rassemblement.

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Thierry Teamo

C’est dans une salle de la paroisse protestante de Taravao que le Tavini Huiraatira a décidé de se réunir depuis vendredi soir. Une manière d’être plus proche des militants des districts. Et pour ce séminaire, le président du parti bleu ciel, Oscar Temaru, a créé une plateforme d’échanges sur laquelle les participants pouvaient s'exprimer en tahitien et en français.Le bilan du parti et les améliorations à apporter pour les prochaines échéances électorales ont été le fil rouge des discussions. Créé le 20 avril 1977, le Tavini Huiraatira reste fidèle à son idéologie initiale. Quarante-deux ans après sa création, il revendique toujours la souveraineté comme la clef du développement et d’une économie durable.Le leader du Tavini l’a annoncé, il n’aura pas de candidats pour les européennes, les exigences étant trop complexes. Quant aux candidats aux municipales, la décision sera entérinée en juin. Les grands axes de la politique du parti seront quant à eux dévoilés le 15 juin à Faa’a, lors du congrès avec les militants.