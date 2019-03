Le Tahiti Comedy Show a sa sélection

Le 01/03/2019 à 10:32

HUMOUR - Le casting du 5e Tahiti Comedy Show – Pute ‘Ata s’est tenu mardi et mercredi au petit théâtre de la Maison de la culture. Ils étaient une bonne quinzaine à tenter leur chance afin de se produire sur la scène du grand théâtre le 15 mars prochain. Huit ont été retenus.

Rédaction web avec Sophie Guébel, Naea Bennett et Aroma Territehau

Le Tahiti Comedy Show – Pute ‘Ata revient pour la 5e fois avec de nouveaux talents polynésiens. Mardi et mercredi au petit théâtre de la Maison de la culture, les candidats sont passés à tour de rôle devant un jury pour un show de 3 à 5 minutes. À la clé pour ceux qui seront retenus ? Les planches du grand théâtre et la chance de devenir l’humoriste de demain.Parmi les candidats, certains se sont mêlés au casting pour le plaisir. Comme Matez et son acolyte Mahinui Temarii, bien connus de la scène, qui ont aussi fait le show. Au total, plus de 15 comédiens en herbe se sont présentés sous le regard attentif du jury. Parmi eux, Yepo, la gagnante de la dernière édition, a fait son entrée."Ce que je peux conseiller aux nouveaux candidats, c’est déjà de bien travailler leur texte, qu’ils puissent retenir les grands axes et surtout qu’ils puissent bien s’amuser, nous a-t-elle confié. À chaque fois que j’étais sur scène pour le Tahiti Comedy Show, j’oubliais que c’était un concours. Je me lâchais et tout allait bien au final. Donc amusez-vous, c’est plus qu’un concours, c’est une passion."Yepo compte poursuivre sa passion jusqu’en Nouvelle-Zélande où elle prévoit de faire une école de comédie. En attendant, elle coachera les huit candidats sélectionnés : six en stand-up et deux en open. Vous pourrez les découvrir sur la scène du grand théâtre le 15 mars.