Le "Spiderman" français escalade une tour de 185 mètres

Le 26/03/2019 à 13:56

PARIS - Le "Spiderman" français Alain Robert, 56 ans, spécialiste de l'escalade à mains nues, s'est hissé lundi au sommet de la tour Engie à La Défense. Un projet entrepris sans autorisation. Après avoir été arrêté, il a finalement été relâché sans poursuite.



Avec AFP

Interpellé au sommet de la tour Engie, qui culmine à 185 mètres, Alain Robert, 56 ans, a été entendu lundi en audition libre au commissariat de Courbevoie (Hauts-de-Seine) pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "manquement délibéré à la prudence". Il est ressorti libre "sans poursuite", selon la même source.La direction d'Engie avait déposé plainte mais celle-ci a été classée sans suite, a précisé la source policière."Cette nouvelle escalade clandestine est un coup de cœur et un coup de gueule pour sauver Notre-Dame-de-Paris : c'est le patrimoine français qui est en train de s'effondrer", avait expliqué lundi le grimpeur à l'AFP. Selon lui, il faudrait 150 millions d'euros (environ 17.9 milliards de Fcfp) pour restaurer l'édifice, un chiffre confirmé par la Société des Amis de Notre-Dame-de-Paris."Mon coup de gueule aujourd’hui, ce n’est sans doute pas grand chose par rapport aux gilets jaunes, mais quand j’ai envie de faire des trucs, je les fais !", avait expliqué Alain Robert qui déclare habiter Bali depuis sept ans."Alain Robert ne nous a pas contactés. Nous ne lui avons rien demandé mais ce coup de projecteur peut nous aider", a reconnu André Finot, chargé de la communication de la cathédrale et de l’association. "Nous n’encourageons évidemment pas ce genre d’exploit", a-t-il précisé.Sans incident, l’ascension de la tour Engie a duré quelque 45 minutes, provoquant un petit attroupement d’une trentaine de curieux.Selon son habitude depuis 1994, Alain Robert qui réalise ses exploits sans autorisation, en solo intégral et sans aucun système de sécurité, avait convoqué quelques médias près de l'impressionnante tour en verre courbé de 37 étages, érigée en 2008.L'"homme-araignée" a été arrêté fin janvier après avoir escaladé l’une des plus hautes tours des Philippines, la GT Tower (47 étages). En juin, il s’était attaqué à la cinquième plus haute tour du monde à Séoul, mais avait été obligé de renoncer face à l’intervention des agents de sécurité.En 2016, Alain Robert avait déjà sévi à La Défense, en escaladant la tour Total.