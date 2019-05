Le Sénégal bat Tahiti 3 buts à 0 à l'ouverture du Mondial U20

Le 23/05/2019 à 11:16

FOOTBALL - Les Aito Taurea ont ouvert la série de matchs du Mondial des moins de 20 ans ce jeudi en Pologne. Les Tahitiens se sont inclinés face à l'équipe du Sénégal.

C'est le but le plus rapide de l'histoire du Mondial U 20. Ce jeudi durant le match d'ouverture, l'attaquant sénégalais Amadou Sagna a marqué le premier but contre Tahiti après seulement 9 secondes de jeu. "On s'est fait surprendre à 9 secondes du début de match. Je pense que c'est ça qui nous a coupé les jambes et on a eu du mal à se lâcher. C'est dommage", a réagi l'entraîneur des Aito Taurea Bruno Tehaamoana au micro de Tahiti Nui Télévision.



Les jeunes Tahitiens n'ont pas réussi à remonter la pente, malgré un "recadrage" à la mi-temps : "On a recadré certaines choses à la mi-temps. Je pense qu'on a vu une deuxième mi-temps mieux que la première." Deux autres buts ont été marqués à la 29e et 50e minutes.