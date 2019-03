Le Prairial saisit près de 800 kg de cocaïne en haute-mer

Le 27/03/2019 à 15:29

DROGUES - Une opération des Forces armées en Polynésie française (FAPF) a conduit à la saisie en haute mer de près 800 kg de cocaïne par la frégate de surveillance Prairial, dans les eaux internationales au large du Nicaragua.

Au cours de son déploiement dans le Pacifique, la frégate de surveillance Prairial a intégré les opérations de lutte contre les trafics illicites aux côtés de plusieurs nations, sous le contrôle tactique du Joint Interagency Task Force – South (JIATF-S) et en coopération avec les États riverains.



Le 21 mars, un avion de patrouille maritime américain a détecté un panga (une embarcation de pêche traditionnelle en Amérique du Sud). Ce dernier, à la dérive en haute-mer au large du Nicaragua, avait un comportement suspect. Le JIATF-S a alors confié la mission au Prairial, le navire le plus proche de la position. La frégate s'est rapprochée en quelques heures du navire, tandis que le commandement supérieur des Forces armées en Polynésie française à Tahiti a activé les voies diplomatiques pour mettre en œuvre l’article 17 de la convention de Vienne sur la répression du trafic de stupéfiants.



Les éléments de suspicion décelés ont permis d’obtenir l’accord de l’État du pavillon à la fouille. Le commandant du Prairial a déployé son équipe de visite à bord, ce qui a débouché sur la saisie de 766 kg de cocaïne.

- Avec communiqué de presse

C’est une première depuis que les Forces armées en Polynésie française intègrent ce dispositif. Une action qui s’intégrait également dans une première participation à l’opération internationale Orion III, plus vaste encore, et qui mobilise l’ensemble des marines et des garde-côtes de la région, dans un effort commun de lutte contre le narcotrafic par voie de mer. La coopération avec ces États, et en particulier l’Équateur et la Colombie, a été très bénéfique.Après ce coup d’éclat, le Prairial a quitté le dispositif conformément à ce qui était planifié. Tout l’équipage, fier d’avoir conduit avec brio l’opération, poursuit désormais ses autres missions sous de nouvelles latitudes qui le ramèneront le 14 avril à Tahiti.