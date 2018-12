Le Point dévoile les aménagements réalisés sur l'atoll de Nukutepipi

Le 20/12/2018 à 09:44

TOURISME HAUT DE GAMME - Nous vous en parlions fin octobre : Guy Laliberté, fondateur du cirque du Soleil, mettra en location l'atoll de Nukutepipi à partir de septembre 2019.

Quelques privilégiés ont pu visiter l'île. Le Point dévoile dans son nouveau numéro, les aménagements réalisés pour accueillir les riches pensionnaires.Car la condition pour séjourner sur cet atoll situé à 2 heures de vol de Tahiti, est de privatiser les lieux pour la modique somme de 157 500 000 Fcfp la semaine. Un paradis réservé à une clientèle haut de gamme. Mais l'atoll peut accueillir jusqu'à 52 personnes. Et, à l'arrivée, vous serez accueillis par un staff de 85 personnes. Menus sur mesure, soins et activités personnalisés... un séjour de rêve garanti.

Les activités justement : mini golf, balade à vélo, tir à l'arc, va'a, plongée, sortie baleines, observation des oiseaux... vous ne pourrez pas vous ennuyer.L'atoll a été aménagé comme un petit village : autour d'une piscine, plusieurs fare abritent un hammam, un bain nordique, une salle de jeux et de cinéma, un bar lounge, un restaurant et une table de poker.Les 15 bungalows ont été installés dans la végétation avec vue sur le lagon bien sûr.L'île est autonome en eau douce grâce à un système de récupération d'eau de pluie, mais aussi en oeufs, en fruits et légumes bio.