Le Pays soutient Air Tahiti Nui pour l’achat de deux Dreamliner

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres : Maintien des prix grand public à la pompe au 1er janvier 2019

Instauration d’un agrément à l’exercice de l’activité d’opérateur de détaxe

Attribution d’aides financières pour les entreprises

Cession à titre gracieux, par le Pays au profit de l’OPH, d’un terrain à Faa’a pour l’opération Tutuapare

Cession à titre gracieux, par la SAGEP au bénéfice de l’OPH, de parcelles de terre des lotissements sociaux d’Erima

Modification de l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’OPH pour l’exercice 2018

Création de zones d’interdiction de mouillage pour la protection des câbles et émissaires dans le lagon de Bora Bor

Poursuite des activités des casinos à bord des navires de croisière étranger dans les eaux territoriales

Soutien à l’Association « Polynesia Tatau » pour l’organisation de la convention internationale du tatouage 2018

Oncologie : subvention d’investissement en faveur du CHPF

Subvention au comité polynésien de la Ligue contre le cancer

Consentement au don d’organe : avis favorable du Pays sur le projet de décret

Subventions aux établissements scolaires du secondaire

Subventions de fonctionnement et d’investissement aux fédérations et associations sportives et de jeunesse