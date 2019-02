Le Pays révise la liste des PPN et des produits de grande consommation

Le 13/02/2019 à 15:19

CONSOMMATION - Le conseil des ministres a décidé ce mercredi de faire évoluer la liste des produits de première nécessité (PPN) et des produits de grande consommation (PGC) afin d’adapter le cadre réglementaire au contexte économique actuel.

Conseil des ministres

Le conseil des ministres a décidé de faire évoluer la liste des produits de première nécessité (PPN) et des produits de grande consommation (PGC) afin d’adapter le cadre réglementaire au contexte économique actuel.Dans ce cadre, le Pays propose donc :- d'harmoniser les taux de marge globale de commercialisation de certains produits ;- d'introduire (ex : ampoules LED) et de retirer (ex : produits trop sucrés) certains produits de la liste en prenant en compte les nouvelles tendances de consommation de produits de base ;- de retirer certains produits où l’encadrement administratif n’a eu que peu d’effet sur les prix de vente ;- de recentrer la liste des produits de première nécessité sur des produits de base tout en conservant un type de produit de base par famille de produits pour garantir au consommateur des prix bas sur « un panier de la ménagère » relativement diversifié.Afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des habitants des îles éloignées, le Pays continuera de prendre en charge pour une période transitoire le fret maritime de certains PPN devenant des PGC (Pork and beans, corned beef) ou devenant des produits à marge libre (poulets entiers congelés, gigots et colliers de l’espèce ovine congelés, huile d’arachide).L’administration économique poursuit son action de libération progressive des prix tout en restant vigilant surtout à l'évolution éventuelle de l’indice des prix, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires.