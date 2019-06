Le Pays accorde 6,2 millions de Fcfp pour le tournage de "La carte aux trésors" en Polynésie

Le 26/06/2019 à 16:31

TÉLÉVISION - Le conseil des ministres a décidé d'apporter son soutien, à hauteur de 6,2 millions de Fcfp, au tournage du jeu télévisé "La carte au trésor" en Polynésie.

Compte-rendu du conseil des ministres

Le conseil des ministres a décidé d’apporter son soutien au tournage du jeu télévisé "La carte aux trésors" en Polynésie. L’émission consiste en un jeu d’aventure où deux concurrents s’affrontent dans une course d’orientation, utilisant des hélicoptères, avec des énigmes à résoudre autour d’épreuves liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de la région visitée.Lors de ces phases de jeux, l’émission est rythmée par des reportages sur la région visitée. En termes d’audience et d’impact audiovisuel, la "carte aux trésors" représente une moyenne de 3 millions de téléspectateurs. La majorité des téléspectateurs est constituée d’un public familial.La société de production précise qu’à l’issue des diffusions les régions mises en valeur ont constaté une hausse des demandes d’information auprès des sites présentés dans l’émission, une hausse des visites sur les sites touristiques et une hausse des réservations hôtelières. Les dates de productions sont prévues pour le mois de novembre.Le conseil des ministres a octroyé une subvention de 6,2 millions de Fcfp pour l’organisation et le tournage de cette émission en Polynésie. Le ministère du Tourisme apporte également son soutien dans les échanges entre la société productrice et les divers partenaires sollicités dans l’opération (Air Tahiti Nui, prestataires hôteliers).