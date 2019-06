Le Meilleur pâtissier : Charles et Marianela en Polynésie

Le 12/06/2019 à 10:10

LE MEILLEUR PÂTISSIER - Deux anciens candidats de l'émission Le Meilleur pâtissier sont en Polynésie à l'invitation de Maheata Banner.

Jusqu'au 16 juin, Charles Fraboulet finaliste et Marianela Fallas-Chinchilla quart de finaliste de l’émission Le Meilleur pâtissier, sont en Polynésie pour partager leur savoir avec le public.



Lors de sa participation au concours télévisé Le Meilleur pâtissier, Maheata Banner a fait de nombreuses rencontres. C'est elle qui a invité Charles et Marianela. Le but : leur faire découvrir les saveurs de Tahiti. "J’ai invité Charles et Marianela en Polynésie parce que ça fait déjà plusieurs fois qu’ils m’invitent en France donc je suis allée faire plusieurs ateliers dans plusieurs chaines de magasins et je leur ai promis de les faire venir ici. J’ai tenu promesse et ils sont arrivés," nous dit Maheata.







Charles Fraboulet, finaliste de l’émission nous confie : "On n’a pas l’habitude en France d’aller au marché prendre des produits et aller au contact des producteurs des locaux, c’est un truc que j’ai adoré, c’est assez exceptionnel."



Les masterclass sont ouvertes à tous les amateurs et passionnés. Les enfants, les adolescents et les adultes sont invités à venir partager leur savoir-faire. "Pour moi la pâtisserie c’est le partage (…) c’est donner de l’amour, c’est vraiment partager une passion qu’on a vraiment chez nous, chez les autres (…) c’est une façon de montrer qui nous sommes", révèle Marianela.

