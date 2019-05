Le Meilleur Pâtissier : l'heure des demi-finales a sonné

Le 31/05/2019 à 10:58

Mardi 4 juin à 19h40, suivez deux nouveaux chocs sous haute tension entre une brigade française et une brigade internationale. Qui iront en finale ? À vos marques… Prêts… Pâtissez !

Capture d''écran/M6



Brésil, Argentine, Russie... Les chefs ne choisiront que 4 sur les 6 équipes sorties vainqueurs des duels. Elles seront sélectionnées pour deux chocs d'anthologie : les demi-finales. Au programme, deux thèmes imposés particulièrement difficiles à gérer en temps limité : « les animaux sculptés » et le thème magique « Abracadabra ». Les pâtissiers n'auront pour seule limite que leur imagination, et pour seul but que de transporter nos 3 juges dans le monde fantastique de leur création artistique ! Le coup d'envoi des demi-finales du choc des nations est donné ! Les duels commencent maintenant ! À vos marques… Prêts… Pâtissez !