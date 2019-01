Le Meilleur Pâtissier Chefs & Célébrités: la finale !

Le 22/01/2019 à 15:00

Mercredi 23 janvier à 19h25, les 5 célébrités encore en lice font s'affronter dans une finale sur le thème du "rêve américain"



Chefs & célébrités - la finale : le rêve américain



Mercredi soir sur TNTV, c'est l'heure de la finale ! Les cinq célèbres pâtissiers toujours en lice, coachés par des pointures de la pâtisserie, sont prêts à se dépasser pour traverser l'Atlantique en s'affrontant au cours de trois épreuves sur le thème du « rêve américain ». À l'issue de cette grande finale, Cyril et Mercotte désigneront la célébrité qui décrochera le titre de « Meilleur Pâtissier » et fera gagner à son association la somme de 10 000 euros. Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos célèbres pâtissiers devront réinterpréter visuellement et gustativement LE dessert emblématique des États-Unis : le cheesecake. Pour cette épreuve, les règles sont strictes : les chefs n'ont que 15 minutes pour aider leurs apprentis à élaborer leur recette et lancer les premières préparations, ensuite nos célébrités devront se débrouiller seules ! Nos cinq duos devront donc rivaliser de finesse et d'inventivité pour revisiter ce dessert tout en conservant les éléments fondamentaux : le biscuit et le cream cheese. Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le hummingbird cake. Ce gâteau aussi difficile à réaliser qu'à prononcer est composé de biscuits moelleux à la banane, de cream cheese et d'une plaque de chocolat blanc. Dégusté pour les grandes occasions, le Hummingbird cake ou « gâteau colibri » est un dessert très populaire dans le sud des Etats-Unis. Une recette technique qui les mettra à rude épreuve ! Enfin, pour l'ultime épreuve créative, c'est parti pour le sprint final à l'heure américaine ! De Broadway à Hollywood, nos pâtissiers finalistes et leurs chefs devront célébrer en gâteau la star américaine dont ils sont fans. Grande première dans l'histoire du concours, nos célébrités pâtisseront en relais avec leur chef pour proposer des déclarations tout en gourmandise à leur star préférée. Ils devront créer des gâteaux d'exception, aussi majestueux que délicieux, pour éblouir notre jury ! Alors qui remportera le prestigieux trophée du « Meilleur Pâtissier » et fera gagner à son association la somme de 10 000 euros ? Réponse sur TNTV !

22h05 : Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux



Vous avez encore un peu de place pour le dessert ? Pour cette édition spéciale sur le thème de l'Amérique, « Le meilleur pâtissier -

Chefs & Célébrités : à vos fourneaux ! » vous emmène à la conquête de l'Ouest ! Cyril Lignac, accompagné de Mercotte, réalisera pour vous le gâteau préféré des stars américaines : le cheesecake. Composé d'un biscuit à l'amande, d'une compotée d'agrumes, le tout caché à l'intérieur d'une mousse cheesecake et nappé de velours et de chocolat blanc, donnez le sourire à vos amis avec cette recette made in America ! Mercotte, accompagnée de Julia, réalisera un gâteau aussi léger que le vol d'un colibri : le Hummingbird cake. Ce gâteau très apprécié outre-Atlantique se compose de biscuits moelleux à base de bananes, d'ananas, de chocolat blanc, de noix de pécan et d'une crème au fromage onctueuse ainsi que d'un décor en chocolat blanc, noix de coco et noix de pécan. Avec ce dessert, faites escale aux pays des colibris et de la gourmandise ! Roxane sera accompagnée de James Berthier, grand chef pâtissier et coach de Laure Manaudou, afin de vous présenter une recette 100% américaine : les cookies. Avec ses généreuses pépites de chocolat et son coeur moelleux, fondez de plaisir grâce à cette recette rapide et gourmande ! Lors d'une interview décalée, vous retrouverez nos célébrités sans leur tablier, mais surtout sans langue de bois. Attention, ça balance ! Pour toujours plus de plaisir, vous reverrez les moments les plus fous, les plus drôles, les plus intenses, bref le top du top des saisons précédentes du Meilleur Pâtissier ! Au programme : Les pâtissiers célébrités dans tous leurs états, ainsi que Les tops et les flops de nos pâtissiers célébrités ! Sans oublier notre bêtisier... Accros au sucré et voyageurs gourmands, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller avec « Le meilleur pâtissier - Chefs & Célébrités : à vos fourneaux ! ».