Le Magic Circus of Samoa est à Tahiti

Le 03/02/2019 à 17:15

ÉVÉNEMENT - Après Moorea et les îles Sous-le-Vent, le Magic Circus of Samoa est arrivé à Tahiti. Installé sur le site de Outumaoro, le cirque proposera de nouveaux numéros avec de nouveaux équipements. Mais il se pourrait que l’ouverture prévue le 7 février soit légèrement retardée.

Rédaction web avec Sam Teinaore

Le Magic Circus of Samoa, c’est avant tout une famille qui sillonne l’océan Pacifique pour divertir les petits et les grands avec des numéros à la fois drôles, beaux et effrayants. Et cette année avec le retour du globe de la mort."Tous les numéros sont inédits, explique Bruno Loyale, le propriétaire et animateur du cirque. Il y a des choses que vous n’avez jamais vu ici, à Tahiti. Il y a 6 ans, lors de notre dernier séjour, il n’y avait pas le globe de la mort. Cette fois, nous avons un numéro incroyable. Habituellement, on voit des hommes effectuer ce numéro, mais là ce sera une femme, Yudy. Elle est la reine du globe de la mort, la reine de la terreur et du danger. C’est elle qui réalisera l’acrobatie la plus dangereuse."Il y a 6 ans, le cirque de Samoa avait rencontré quelques petits soucis de conformité de leur matériel. Ces problèmes sont désormais réglés avec un nouveau chapiteau tout droit venu d’Italie.Son dédouanement a été plus lent que prévu, ce qui a retardé son installation et qui pourrait également retarder l’ouverture au public. Car il faudra ensuite attendre l’inspection de la commission de sécurité de la commune de Punaauia.L’ouverture prévue le 7 février pourrait ainsi être décalée de quelques jours. Mais Bruno Loyal, lui, est déjà prêt pour amuser la population de Tahiti.