Le JT Vert : zoom sur l'ADEME

Le 24/05/2019 à 09:00

100% FENUA - Dimanche 26 mai à 17h15, nous partons à la rencontre de Sandrine OUIAZEM et Samy HAMDI pour découvrir les missions de l’ADEME en Polynésie française.

Cet établissement public national, créé en 1991, et placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a pour mission est de mettre en œuvre des projets dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.