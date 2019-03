Le JT Vert avec Jason Man Sang et Maiti Tepa

Le 21/03/2019 à 10:00

100% FENUA - Dimanche 24 mars à 17h15, retrouvez Jerry Biret en compagnie de Jason et Maiti. Tous deux ont effectué le tour de Tahiti à pied

Crédit photo : Bigouane Prods



La semaine dernière nous avions rencontré Jason Man Sang. Il nous avait parlé de son engagement associatif au Fenua. Cette semaine, il est accompagné de Maiti Tepa. Ensemble, ils ont bouclé le tour de l’île de l'île en deux jours et demi pour sensibiliser au changement climatique et inviter la population à venir à la marche du climat du 16 mars dernier. Tous les deux nous parlent de leur aventure et de leurs espoirs pour le Fenua.