Le JRCC Tahiti coordonne une opération de secours sur l’atoll de Flint au Kiribati

Le 05/02/2019 à 15:25

SECOURS EN MER - Une opération de secours en mer a été déclenchée samedi par le JRCC Tahiti, après avoir reçu une alerte de détresse par satellite du voilier US "Respite" en difficulté aux abords de l’île corallienne de Flint, dans l’archipel des Iles de la ligne, au Kiribati.

Kiribati est située à environ 390 miles nautiques (720 km) dans le nord-ouest de Papeete. L'île se trouve dans la zone de responsabilité SAR (Search And Rescue) attribuée à la France dans le Pacifique.



Le Gardian dépêché sur zone a pu entrer en contact avec l’équipage naufragé qui a rejoint l’île pour se mettre à l’abri en disposant de moyens de communication et de vivres pour environ trois jours. Faute de navires de commerce ou de pêche à proximité, le Bâtiment d’Assistance et de Soutien en Outre-Mer (BSAOM) Bougainville, en mission de surveillance des pêches au large des Marquises sous l’autorité du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, a été immédiatement dérouté pour porter assistance à l’équipage.