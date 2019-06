Le "Heiva Tu'aro Ma'ohi no te Aito 2019" en direct sur TNTV

Le 28/06/2019 à 16:10

EXCLUSIVITÉ - Du 11 au 14 juillet, les sports traditionnels seront à l'honneur sur TNTV ! Nouveauté cette année, la fédération des sports et jeux traditionnels organisera la Coupe du Pacifique de Coprah individuel homme le 13 juillet et la Coupe du Pacifique de Lever de pierre 200 Kg le 14. Partenaire de l'événement, la chaîne du fenua se mobilise pour vous faire vivre l'événement en direct Web et en télé.

Crédit photo : Fédération des sports et jeux traditionnels



Un dispositif exceptionnel

Les épreuves du 11, 13 et 14 juillet seront diffusées en DIRECT WEB et FACEBOOK LIVE dont les 2 Coupes du Pacifique

11 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 (Jardins de Paofai) : - Courses de porteurs de fruits : Master, Feia Api, Vahine, Tu Hau, Aito

- Spectacle traditionnel

13 juillet de 12 h 30 à 16 h 00 (Parc Vairai) : - Coupe du Pacifique Coprah individuel "Tane"

- Lever de pierre : Vahine, léger, moyen, master, lourd

- Lancer de javelot "Patia Ai"

14 juillet de 13 h 00 à 16 h 00 (Parc Vairai): - Coupe du Pacifique Lever de pierre extra lourd : super lourd, extra lourd

- Coprah équipe

- Grimper au cocotier "Tauma haari"



Vos rendez-vous télé

Les 11, 13 et 14 juillet à 19 h 45, retrouvez les meilleurs moments des compétitions.



Le 31 juillet à 19 h 25, un magazine de 26 minutes reviendra en détail sur les meilleurs moments du "Heiva tu'aro ma'ohi 2019". - Courses de porteurs de fruits : Master, Feia Api, Vahine, Tu Hau, Aito- Spectacle traditionnel- Lever de pierre : Vahine, léger, moyen, master, lourd- Lancer de javelot "Patia Ai"- Coprah équipe- Grimper au cocotier "Tauma haari"

Organisé par la Fédération des sports et jeux traditionnels, le HEIVA TU’ARO MA’OHI no te AITO 2019 rassemblera entre 550 et 600 athlètes de Tahiti, Moorea et des archipels. L'événement prend une dimension internationale avec la participation d'une centaine athlètes du Pacifique, venus avec leurs accompagnateurs.



Le public :

Depuis cinq ans, le Heiva Tu’aro Mā’ohi suscite un engouement sans cesse croissant. Les médias ont estimé à 8 000 le nombre de personnes présentes au Heiva Tu’aro Mā’ohi 2018, venus encourager les aito.

Les lieux :

Les courses de porteurs de fruits auront lieu dans leur cadre habituel des Jardins de Paofai. Les autres épreuves seront prévues au parc Vairai, à Punaauia, en raison des travaux au Musée de Tahiti et des Îles. Les régates du Heiva Va’a Taie Tautoru, e Motu auront lieu entre le 13 ou le 14 juillet (en fonction de la waiting period) sur le plan d’eau de la Pointe Vénusvers le Parc Vairai.



Le déroulé :

En plus des compétitions, de nombreuses activités culturelles, concerts et animations seront proposées au public. Un « Ma’a Tahiti » sera mis en place à midi le samedi 13 et dimanche 14 juillet, un « ahima’a » (four tahitien) sera préparé sur place.



La sécurité :

Les parkings seront gardiennés et les sites sécurisés, avec également la présence d’une équipe de secouristes de la Fédération Polynésienne de Protection Civile.

Enoch Laughlin, président de la fédération des sports et jeux traditionnels nous en dit plus :



Quelle nouveauté cette année ?

" En plus épreuves habituelles, nous organiserons en première mondiale, les Coupes du Pacifique Coprah Individuel "Tane" le 13 juillet et Lever de pierre Extra lourd le 14. Nous avons travaillé avec le Comité des sports ancestraux du Pacifique afin d’uniformiser les règlements de compétition, et promouvoir le Tu’aro Mā’ohi. C’est d’un commun accord que nous avons décidé la mise en place cette année de ces deux premières internationales ».

Combien de compétiteurs sont déjà inscrits ?

" Au total sur toutes les épreuves, nous recensons 768 athlètes. Ils viennent de Tahiti, Moorea et des archipels mais également de Hawaii, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu, des îles Cook pour ne citer que quelques-uns. Dans le Pacifique, on a énormément d'athlètes qui s'intéressent à notre sport traditionnel, par le biais peut-être du va'a et de la danse. Et aujourd'hui, ils s'intéressent à notre Tu'aro Ma'ohi. Ils viennent vers nous et ils veulent aussi goûter aux Tu'aro Mā'ohi, et ça, c'est un avantage pour la promotion de notre sport traditionnel"