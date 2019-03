Le Hawaiien Gavin Gillette remporte la Rangiroa Pro 2019

Le 07/03/2019 à 18:43

SURF - La 10e édition de la Rangiroa Pro 2019 s’est achevée aujourd’hui, vers midi, sur le spot de Avatoru. Même si elles n’étaient pas parfaites, les vagues étaient meilleures que la veille avec une houle plus orientée au Nord, offrant des sections plus longues sur le récif.

Karim Mahdjouba

Dans ces conditions qui favorisaient les manœuvres et la technique, c’est le Hawaiien Gavin Gillette qui s’est imposé pour cette dixième édition de la Rangiroa Pro. Un exploit pour ce surfeur âgé de 32 ans qui participait pour la première fois de sa carrière à une compétition internationale professionnelle de surf.Gavin Gilette s’est imposé en finale du WQS 1000 face au jeune Français Marco Mignot, sur le score de 16.10 points à 12.67 points. Malgré la défaite en finale, la performance du surfeur tricolore, résidant au Mexique, et champion d’Europe junior 2018, est plus qu’honorable du haut de ses 18 ans.