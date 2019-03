Le Grand inventaire : L'Archipel des Australes, un monde à part

Le 20/03/2019 à 09:42

Depuis le début du projet The Explorers Network, Olivier Chiabodo et son équipe se sont donnés pour mission de parcourir les continents et constituer les archives du patrimoine naturel, culturel et humain de la planète. Un voyage qui les a menés en Polynésie…

Jeudi 21 mars à 21h20, avec l’équipage du The Explorer, nous partons pour les confins de l’hémisphère sud, en direction de l’archipel des Australes. Le navire accoste à Rairoa, le port et le village principal de Raivavae. Le temps de débarquer l’hélicoptère, l’équipe se met en route pour vous offrir des images aériennes du paradis. Après cette pause, le navire reprend son périple pour l’île de Rurutu. Sur place, l’équipage nous invite à assister à un ballet : celui des baleines à bosse qui viennent trouver refuge dans ces eaux chaudes.

Production : The Explorers Network