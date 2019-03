Le DÉBAT en direct - Lycée : le point sur les réformes

Le 25/03/2019 à 20:00

100% FENUA - Mercredi 27 mars à 20h05, la rédaction de TNTV reprend ses débats en français et en tahitien. Diffusé en direct TV, Web et Facebook Live, le premier débat, en français, fera le point sur les réformes du lycée : l’orientation, le baccalauréat et Parcoursup.

Comment s’orienter en fin de troisième ? A quoi sert la réforme du bac ? Que change-t-elle pour les élèves ? Comment les terminales doivent-ils préparer leur orientation sur Parcoursup ? Autant de questions que se posent, ou se poseront, tous les lycéens… et leurs parents.



TNTV vous propose d’y répondre au cours d’un débat en français, diffusé en direct TV, WEB et Facebook Live. Mike Leyral, journaliste, animera le débat, entouré de spécialistes de l’éducation. Vous pourrez réagir et poser vos questions en direct sur la page Facebook de TNTV, qui sera mise à votre disposition.