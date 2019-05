Le Conseil de la perliculture a tenu sa première séance

Le 23/05/2019 à 16:32

ECONOMIE - Le Conseil de la perliculture a tenu sa première réunion à la présidence mercredi pour sa mise en place officielle.

Un nombre de 721 producteurs d’huitres perlières et de produits perliers différents en 2018 ;

Un total de 32 lagons ouverts au collectage et à la greffe, avec 5 îles représentant 50% du collectage et 4 îles qui font 50% de la superficie de greffe ;

Une production de 8,4 millions de perles en 2018, dont 64% sur 2 îles (Gambier et Arutua)

Une évaluation de la couche de nacre, gratuite pour le producteur au moment de l’enregistrement a été réalisé pour 1 million de perles (soit 13% de la production) ;

Le principal marché, avec 57% des exportations, qui est Hong Kong.

Rédaction web

La loi du Pays du 18 juillet 2017, réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, élaborée en concertation avec l’ensemble des représentants des professionnels du secteur, prévoit la création du Conseil de la perliculture, au sein duquel les professionnels, les communes, l’administration, l’assemblée de la Polynésie française et le gouvernement sont appelés à dialoguer et prendre les décisions en matière d’organisation de la filière, dans un cadre formel de travail.Désormais toutes les décisions relatives au développement de la filière passeront par ce conseil.Mercredi, professionnels et gouvernement ont pris connaissance des derniers chiffres disponibles :