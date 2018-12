Le Collectif Solidarité pour tous attend vos dons

Le 29/12/2018 à 17:30

COLLECTE – Le Collectif Solidarité pour tous organise depuis vendredi, et jusqu’à lundi à l’entrée de certaines grandes enseignes, une collecte de denrées alimentaires et produits d'hygiène qui seront distribués à plus de 64 familles de Papeete pour la rentrée.