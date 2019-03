Le Chef, animateur et humoriste Norbert Tarayre en Polynésie du 26 mai au 11 juin

Le 29/03/2019 à 14:46

ÉVÉNEMENT - Préparez vos papilles ! Le Chef Norbert Tarayre arrive en Polynésie. Au programme de sa visite : master class, buffet thématique, lunch barbecue, rencontres et échanges...

Rédaction web

Le finaliste de la saison 3 de Top Chef et animateur de Norbert, commis d'office, sera en Polynésie du 26 mai au 11 juin pour un événement culinaire grand public.Au programme : 3 master class les 28, 29 mai et 4 juin. Chaque participant repartira avec sa veste de Chef dédicacée par Norbert.Durée de la Master Class, 3 heures avec une recette du choix de Norbert.Pour ceux qui veulent seulement déguster, 2 soirées buffet thématiques seront organisées le 31 mai au Sofitel Tahiti et le 8 juin au Moorea Ia ora Resort. Un lunch barbecue sur une pirogue est aussi au programme le 5 juin.Enfin, Norbert ira à la rencontre d'apprentis cuisiniers le 3 juin. Une conférence sur son parcours et un atelier cuisine qui réunira les professeurs, la direction et les élèves du Lycée hôtelier de Tahiti.Le Chef aura l'occasion de découvrir la Polynésie et sa cuisine au travers de rencontres et d'un tour de l'île. Il visitera le marché et ira même pêcher !Norbert Tarayre s'est fait connaître du public dans la saison 3 de Top Chef. Son franc-parler, son humour imagé et sapersonnalité ont séduit les téléspectateurs.Il a débuté sa carrière comme plongeur dans un restaurant 3 étoiles de Londres avant d’entrer pleinement en cuisine, puis de revenir en France et de faire ses gammes dans les cuisines des plus grands Chefs.En 2012 après Top Chef, et grâce à sa popularité grandissante, il devient l’animateur et co-animateur de plusieurs émissions de télévision de la chaîne M6.Aujourd’hui, Norbert Tarayre est à la tête de 4 établissements. Il partage son temps entre Paris et Miami, et prévoit de nouvelles ouvertures en 2019. Il poursuit également sa collaboration avec le groupe M6.Mais ce n'est pas tout : depuis 2015, il a également ajouté une corde à son arc. Celle d'humoriste. Après son one man show Show papate, Norbert se produit aujourd'hui au théâtre dans une comédie, C'est pas du tout ce que tu crois.