Le Bougainville change d'appellation

Le 06/02/2019 à 10:58

MARINE - Le Bougainville change d'appellation et devient bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM), dans le cadre plus général du changement d'appellation décidé par le chef d'état-major de la Marine nationale.

(Avec communiqué de presse)

Depuis le 1janvier 2019, le navire "Bougainville" a changé d’appellation, passant de bâtiment multi-missions (B2M) à bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM). Si cela ne change en rien les capacités du navire ou des équipages, il cadre mieux l’emploi des multiples missions de ce bâtiment affecté en Polynésie française.C’est dans le cadre du plan Mercator (déclinaison pour la Marine nationale de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025), que le chef d’état-major de la Marine nationale a décidé de clarifier les appellations de nombreux types de bâtiments. Ces nouvelles désignations ont ainsi pour but d’appréhender plus facilement le rôle et la vocation opérationnelle des navires militaires pour le grand public, de disposer pour les armées d’une liste plus simple et compréhensible, et enfin de permettre aux alliés de mieux comprendre l’architecture de la flotte française par le rapprochement avec la typologie de l’OTAN.Pour la Polynésie française, seul le "Bougainville" est concerné par ce changement, en attendant l’arrivée des POM (patrouilleurs outre-mer) qui devraient arriver dans les prochaines années.