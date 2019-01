Laboratoire d'ice : le couple arrêté a été déféré au palais de justice de Papeete

JUSTICE - Samedi soir un couple a été arrêté en plein flagrant délit de fabrication d'ice. Placées en garde à vue, ces deux personnes viennent d'être déférées au palais de justice de Papeete en vue de leur mise en examen.



Le couple arrêté samedi soir à Tautira en flagrant délit de fabrication d’ice vient d’être déféré au palais de justice de Papeete sous escorte des gendarmes de la Brigade de recherche. Il est actuellement présenté à un juge d’instruction en vue de sa mise un examen.Le parquet a annoncé qu’il allait demander le placement des deux mis en cause en détention provisoire pour la suite de l’enquête.Les militaires sont intervenus samedi sur la Presqu’ile pour démanteler ce premier laboratoire d’ice au fenua. Depuis six mois, il aurait produit de 6 à 9 grammes de drogue par semaine. Cinq personnes sont toujours en garde à vue dans le cadre de l’enquête et d’autres protagonistes pourraient être auditionnés dans les jours qui viennent.