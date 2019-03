La vidéo du massacre de Christchurch difficile à supprimer sur Internet

Le 15/03/2019 à 11:01

NOUVELLE-ZÉLANDE - Une vidéo du massacre dans une mosquée en Nouvelle-Zélande a été bloquée par Facebook pendant sa diffusion en direct mais a malgré tout été largement partagée sur d'autres réseaux sociaux, soulignant les défis auxquels font face les plateformes internet pour endiguer les contenus violents.

Facebook dit avoir "rapidement" retiré la vidéo en direct du tireur mais l'enregistrement dure quelques 17 minutes. La vidéo a ensuite été reprise sur d'autres plateformes comme YouTube et Twitter, et des séquences étaient encore visibles vendredi. Au moins 49 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attaque de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Les plus grandes plateformes internet ont promis d'endiguer le partage d'images violentes et autres contenus inappropriés par le biais de systèmes automatisés et d'un contrôle humain. Mais cela ne fonctionne pas, selon des observateurs.

"Il n'y a aucune excuse au fait que le contenu de cette transmission en direct soit encore en train de circuler sur les réseaux sociaux en ce moment", juge Lucinda Creighton, ancienne ministre irlandaise aujourd'hui conseillère au Counter Extremism Project, qui fait campagne pour retirer les contenus violents des plateformes internet. Ces dernières "disent avoir leurs propres technologies mais nous ne savons pas lesquelles. Il n'y a pas de transparence et ça ne marche clairement pas", poursuit-elle.