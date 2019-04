La sécurité au Festival des îles assurée par des bénévoles

Le 09/04/2019 à 16:49

SÉCURITÉ - Le Festival des îles, c'est toute une fourmilière d’athlètes et de supporters à surveiller. Une centaine de bénévoles assurent quotidiennement la sécurité dans les centres d’hébergements comme sur les terrains de compétition.

Ils sont discrets sur les bords des terrains ou dans les gradins : chaque jour, les bénévoles en charge de la sécurité surveillent le bon déroulement des rencontres sportives. Ils ont un œil vigilant sur le comportement des supporters, mais aussi des joueurs qui se croisent avant ou après les matchs. Sur les sites, les bénévoles s’assurent que personne ne consomme d’alcool dans les tribunes. Et certains matchs peuvent être électriques... "Ce sont quand même des équipes assez remarquées sur le territoire. Il faut veiller à ce que tous les supporters appliquent les consignes qu'on leur a soumis durant toute la journée, ce n'est pas évident" explique Mimosa Kaukura, référente en charge de la sécurité des terrains de compétition.La sécurité, c’est au bord des terrains du festival ainsi qu'au centre d’accueil des délégations des îles. 1 100 athlètes sont hébergés dans les bâtiments du collège et du lycée Aorai. 24 heures sur 24, 5 équipes de bénévoles se relaient par tranche de 6 heures pour s’assurer que les délégations respectent le règlement intérieur. Seuls les participants au festival ont le droit de pénétrer sur le site. "Ceux qui n'ont pas de bracelet et de pass pour rentrer, on les stop devant, au chapiteau. On ne les laisse pas rentrer pour sécuriser les joueurs" nous dit Manulani Lucas, bénévole.