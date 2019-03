La résidence pour étudiants Paraita relookée

Le 11/03/2019 à 15:57

ART - Le ministre du Logement et de l’aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou, a procédé, lundi matin, aux côtés du directeur général de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), Moana Blanchard, au lancement de la réalisation d’une fresque à la résidence pour étudiants Paraita.

Cette opération, en partenariat avec le festival « Ono’u » et sa créatrice, Sarah Roopinia, est menée dans le cadre de la célébration des 40 ans de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH). Sur le thème « Ono’u - l’art au service du logement social », plusieurs fresques sont ainsi en projet dans des logements et lotissements dépendant de l’Office polynésien de l’habitat.



La réalisation de la fresque de la résidence des étudiants « Paraita », d’une surface de plus de 500 m², a donc débuté ce lundi et devrait se terminer le 14 mars, sous réserve des conditions météorologiques. Cette œuvre sera faite par Okuda, un artiste espagnol.