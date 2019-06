La réserve de biosphère expliquée aux élus

Le 10/06/2019 à 11:43

ENVIRONNEMENT - Lors de leur mission sur l’île, la direction de l’Environnement a profité du séminaire des élus pour présenter le concept de la réserve de biosphère. Ce concept est un modèle de gestion qui allie l’homme, son activité et son environnement.

Rédaction web avec Clara Tepa

La direction de l’environnement était en mission sur l’île de Rurutu à l’occasion du séminaire des élus, Miri Tatarata, la directrice de l’Environnement a fait une présentation du concept de la réserve de Biosphère. "La réserve de biosphère existe depuis 1977, à l'époque c'était l'atoll de Taiaro qui avait été désigné réserve de biosphère par l'Unesco. Depuis 2006, c'est la commune de Fakarava entière qui a été désignée réserve de biosphère. Elle a été étendue parce que le concept a évolué. Aujourd'hui, l'homme est au coeur de ce modèle de gestion, et l'homme et ses activités doivent se développer en harmonie avec l'environnement."En Polynésie, pour l'heure seule la commune de Fakarava possède ce label avec sept atolls. S'il n’existe pas un archipel entier où existe cette réserve de biosphère, ce concept pourrait être mis en place pour les îles des Australes y compris les îles Maria et Marutini.Pour bénéficier de ce label, différentes étapes doivent être respectées, comme le choix du zonage, définir les zones protégées, les zones des activités et le choix de la commune et population. Dans le monde, il existe 686 réserves de biosphère.